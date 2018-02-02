” حركة الصابرين ” الفلسطينية تدعم المشروع الإيراني

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، إدراج حركة ” الصابرين ” التي أسسها قياديون منشقون متشيعون من حركة ” الجهاد الإسلامي ” الفلسطينية في أبريل 2014 على قائمة الولايات المتحدة السوداء للإرهاب.

وترفع الحركة الناشطة في قطاع غزة والضفة الغربية، شعارًا مستنسخًا من الحرس الثوري الإيراني شبيه بشعار ميليشيا ” حزب الله ” اللبناني وتدعو علنًا للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة وتروج إلى أن إيران هي رأس حربة الإسلام والدولة الوحيدة التي تحمل هموم القضية الفلسطينية.

وتمتلك الحركة، أسلحة متنوعة وأموال طائلة تحصل عليها من قبل إيران ومن خلالها تمول مجموعات عسكرية صغيرة ناشطة في غزة، منذ أن أسسها هشام سالم، الذي انشقّ برفقة قياديين آخرين من ” الجهاد الاسلامي ” عملوا على تأسيس حركة ” الصابرين ” في قطاع غزّة.

وفي السياق ذاته، ترى غالبية الجهات الفلسطينية بما فيها السلطة الفلسطينية أن الصابرين مجرد يد أخرى لإيران في المنطقة، على شاكلة ” حزب الله ” في لبنان و ” أنصار الله ” في اليمن، وتعمل على تنفيذ أجندة إيران في فلسطين وتقود حربًا بالوكالة لصالح إيران وتقسيمها النفوذ مع القوى الكبرى في المنطقة.