لخبرته وكفاءته.. تعيين ” سعودي ” مديرا لشركة عالمية في طوكيو

حمود العنزي(صدى):

وقع الإختيار على الدكتور السعودي معتز علي، لتعيينه مديرا تنفيذياً لشركة ” تريند مايكرو إنكوربوريتد ” المدرجة في بورصتي طوكيو وتورنتو، حيث تعد هي المرة الأولى من نوعها التي يقود فيها ” سعودي ” تلك الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن الرقمي.

جاء ذلك لتمتع ” ابن علي ” بخبرة كبيرة في المجال التقني، لقيادة مشروعات كبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعد هذه المنطقة ذات مستوى نمو مرتفع، بالإضافة لاعتبارها منطقة استثمار رئيسية للعديد من الشركات في القطاع التقني.

يذكر أنه من المنتظر أن ينفذ ” ابن علي ” خطط النمو والاستثمار التي أعدتها الشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على أن يتم ذلك خلال العام الجاري.