الحقيل: الإعلان عن برنامج لتخصيص 21 مليارا لدعم إسكان العسكريين قريبا
أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أن الوزارة ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامجها لتخصيص 21 ملياراً لدعم إسكان العسكريين، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من 50% من كافة برامج الوزارة خلال عامين.
وقال ” الحقيل ” ، إنه سيتم تقليص مدة بناء الوحدات للمطورين العقاريين ببرنامج الإسكان، من 54 إلى 24 شهراً، لزيادة جودة المساكن، وتحقيق الفائدة للمطور.
وأكد ” الحقيل ” ان التخطيط والدراسات يحتاج إلى فكر بشكل دائم، في إشارة إلى تصريحات السابقة بشأن معاناة الإسكان من أزمر ” فكر ” ، و التي فسرها البعض بشكل خاطئ.
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