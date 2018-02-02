الحقيل: الإعلان عن برنامج لتخصيص 21 مليارا لدعم إسكان العسكريين قريبا

علي القحطاني(صدى):

أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أن الوزارة ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامجها لتخصيص 21 ملياراً لدعم إسكان العسكريين، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من 50% من كافة برامج الوزارة خلال عامين.

وقال ” الحقيل ” ، إنه سيتم تقليص مدة بناء الوحدات للمطورين العقاريين ببرنامج الإسكان، من 54 إلى 24 شهراً، لزيادة جودة المساكن، وتحقيق الفائدة للمطور.

وأكد ” الحقيل ” ان التخطيط والدراسات يحتاج إلى فكر بشكل دائم، في إشارة إلى تصريحات السابقة بشأن معاناة الإسكان من أزمر ” فكر ” ، و التي فسرها البعض بشكل خاطئ.