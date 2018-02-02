رجل يصاب بالشلل لقضاءه 20 ساعة متواصله بمقهى إنترنت

بكين(صدى):

أٌصيب رجل من مدينة جياشينج بمقاطعة تشيجانج بشرق الصين، بالشلل في نصفه الأسفل من جسمه عقب قضاءه 20 ساعة على الإنترنت بدون حركة أو تناول طعام .

وأعلنت وسائل إعلام صينية، أن الرجل انشغل باللعب مع أصدقائه أونلاين، لمدة 20 ساعة، وفجأة لم يتمكن من تحريك النصف السفلي من جسمه فجأة، حيث تم استدعاء الشرطة وتم نقله من المقهى إلى سيارة الإسعاف.

وذكرت التقارير أن الرجل لم يماثل الشفاء، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيصبح غير قادر على الحركة بشكل دائم.

وأضافت أن الرجل لم يبتعد عن جهاز الكمبيوتر طوال فترة اللعب، وربما تضررت الأعصاب ونتج عنها حالة الشلل من الخصر إلى القدمين.