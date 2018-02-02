بالصور.. تركيب اشارات المرور الخاصة للقطارات على المسار البرتقالي لمترو الرياض

حمود العنزي(صدى):

بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، في أعمال تركيب اشارات المرور الخاصة للقطارات على المسار البرتقالي ضمن قطار الرياض.

وأظهرت صوراً نشرتها حسابات تابعة لمشروع قطار الرياض على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لأعمال التركيب التي تبين تقدماً كبيراً في أعمال التنفيذ.

تجدر الإشارة أن الخط البرتقالي (المسار 3) ضمن مشروع قطار الرياض، يربط طريق المدينة المنورة بطريق سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40 كيلو متر وبعدد 32 محطة.

وكانت الهيئة قد انتهت مؤخراً من تركيب الحواجز الحديدية لجسور المسار البرتقالي وتكسية الحواجز العلوية، كما تجاوزت عرباته الاختبارات المناخية بدرجة حرارة وصلت إلى 62 درجة مئوية.

