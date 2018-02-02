” مبادرة عفو ” تكرم مواطن عفا عن قتلة أبنائه دون شروط

نايف السالم(صدى):

بعد عفوه عن قتلة ابنه الاثنين دون شروط، رأت مبادرة عفو المعنية بتعزيز القيم الدينية في نفوس الشباب ودعوتهم لحفظ الدماء المعصومة، ضرورة تكريم المواطن سعد بن مجهز الذبابي تقديراً له.

وبالفعل كرَّمت المبادرة، المواطن خلال حفل أقامته بالرياض، الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى تكريم الشيخ ممحمد الهماش وعدد آخر من المساهمين في إصلاح ذات البيت وعتق الرقاب.

من جانبه، قدَّم الدكتور محمد مران بن قويد، قائد فريق المبادرة، الشكرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على جهودهم في صالح المواطنين.