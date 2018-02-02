الدفاع المدني يوضح الاستخدام الصحيح لوسائل التدفئة

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة تزويد مدفأة الكيروسين بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز، والتأكد من وجود تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرةً عند السقوط، كما يجب التأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء في المدفأة الكهربائية عند سقوطها على جانب التدفأة.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، طريقة التعامل الصحيحة مع أجهزة التدفئة، مثل مدفأة الكيروسين، والمدفأة الكهربائية، ومدفأة الزيت، والتدفئة بالحطب والفحم.

وأشار الدفاع المدني، إلى أنه في حال استخدام مدفأة الزيت يجب التأكد من وضعها في مكان مستقر، حتى لا تسقط وينسكب الزيت على الأثاث، بينما يجب اشعال الفحم خارج المنزل في التدفئة بالحطب، وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ كي لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.