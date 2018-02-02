وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى
أعلنت إحدى شركات المقاولات الكبرى عن رغبتها في توظيف عدد من المديرين والمهندسين، وذلك طبقاً للتفاصيل التالية:
– مدير مشروع: مهندس مدني، حاصل على خبرة 20 سنة.
– مدير جودة: مهندس مدني، حاصل على خبرة 10 سنوات.
– مهندس سلامة: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– مهندس مكتب فني تخصص مساحة: صاحب خبرة 10 سنوات.
– مهندس تخطيط ومتابعة: صاحب خبرة 10 سنوات.
– مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة: صاحب خبرة 10 سنوات.
– محاسب: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– سكرتير: حاصل على خبرة 5 سنوات مع إتقان اللغة الإنجليزية.
– ميكانيكي معدات ثقيلة ديزل: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– مراقب موقع: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– معقب: حاصل على خبرة 5 سنوات.
– الشرط العام: إتقان اللغة الإنجليزية.
وعلى الراغبين في العمل بتلك الوظائف إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .
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