وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى شركات المقاولات الكبرى عن رغبتها في توظيف عدد من المديرين والمهندسين، وذلك طبقاً للتفاصيل التالية:

– مدير مشروع: مهندس مدني، حاصل على خبرة 20 سنة.

– مدير جودة: مهندس مدني، حاصل على خبرة 10 سنوات.

– مهندس سلامة: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– مهندس مكتب فني تخصص مساحة: صاحب خبرة 10 سنوات.

– مهندس تخطيط ومتابعة: صاحب خبرة 10 سنوات.

– مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة: صاحب خبرة 10 سنوات.

– محاسب: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– سكرتير: حاصل على خبرة 5 سنوات مع إتقان اللغة الإنجليزية.

– ميكانيكي معدات ثقيلة ديزل: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– مراقب موقع: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– معقب: حاصل على خبرة 5 سنوات.

– الشرط العام: إتقان اللغة الإنجليزية.

وعلى الراغبين في العمل بتلك الوظائف إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .