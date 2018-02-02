أسباب رائحة الفم الكريهة صباحا وطرق علاجها

متابعات(صدى):

يعاني معظم الناس من رائحة الفم الكريهة كل يوميا، مما يسبب لهم نوع من الحرج خاصة مع أقرب الناس إليهم، والحقيقة أن هناك الكثير من الأسباب لهذه الرائحة الكريهة، حيث أن سوء صحة الأسنان يُعد سبب رئيسي لرائحة الفم الكريهة.

بالإضافة إلى أن هذه الرائحة قد تكون مؤشرا على وجود مشكلة صحية فعلية، كما أن هناك قليل من الناس يدركون أن هناك عوامل أخرى قد تتسبب في هذه الحالة المحرجة، لذلك أوضحت إحدى الدراسات أبرز أسباب رائحة الفم الكريهة في الصباح:

جفاف الفم، ويحدث جفاف الفم بسبب فتحه أثناء النوم أو الشخير، حيث تتفاقم المشكلة باعتبار أن اللعاب هو المادة التي تغسل البكتيريا المسببة للرائحة، لذلك فإن نقص الرطوبة يسمح للبكتيريا المسببة للرائحة بالتكاثر.

بالإضافة إلى الطعام العالق في الأسنان، والذي يساهم في وجود جزيئات من الطعام بين الأسنان مما تسبب رائحة النفس الكريهة صباحا.

تناول العلكة قبل النوم قد يبدو للبعض أنه يجعل رائحة النفس منعشة، لكنه على العكس من ذلك، يمكن أن يسهم في رائحة الفم الكريهة، باعتبار أن العلكة تحتوي على مادة “الأسبارتام” المحلي الصناعي الذي يغذي البكتيريا المسببة للرائحة.

وأكد أحد الأطباء أنه ليست هناك طريقة مضمونة لمنع الرائحة الكريهة في الصباح، إلا أن هناك نصائح تجعلها أقل حدة :

مضغ البقدونس في الصباح، فيمكن للبقدونس محاربة رائحة الفم الكريهة حيث يقتل البكتيريا المسببة لها وينعش الفم فور تناوله كأول شيء في الصباح، لأن النباتات الغنية بالكلوروفيل يعتقد بأن لها نشاطا مضادا للجراثيم.

و نظرا لأن جفاف الفم يساهم في رائحة النفس الكريهة في الصباح، فإن تناول الكرفس وشرائح التفاح في وجبة الإفطار، يمكنه إصلاح ذلك، فهذه الأطعمة غنية بالمياه ويمكنها تحفيز الغدد اللعابية.

مع العلم أن الماء والزبادي خياران جيدان لتحسين تدفق اللعاب، كما تشمل الأطعمة الأخرى التي تحفز الغدد اللعابية كلا من الكرز والخس والخيار، بينما تساهم القهوة والمشروبات الغازية والمكسرات المالحة في تفاقم جفاف الفم.

كما نصح الأطباء بمضغ العلكة صباحا، بالرغم من أن مضغ العلكة في الليل يساهم في رائحة الفم الكريهة، إلا أنه وسيلة تقليدية سهلة وسريعة للتخلص منها، خاصة العلكة بطعم النعناع التي تخلص الفم من الرائحة وتزيد اللعاب.

وللتخلص من مخلفات الطعام العالقة بين الأسنان والتي تسبب رائحة الفم الكريهة في الصباح، نصح الأطباء بوضع القليل من صودا الخبز في فرشاة الأسنان عند غسلها ليلا، فهذا المركب الكيميائي يقتل معظم البكتيريا المسببة للروائح ويقلل من فرص الاستيقاظ برائحة نفس كريهة.