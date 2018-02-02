رئيس بلدية صبيا يتفقد عددًا من المشروعات التابعة للبلدية
تفقد رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد الشهراني أمس، عددًا من المشروعات التابعة للبلدية، شملت الأعمال التحسينية والتطويرية في مواقع مختلفة بالمحافظة ، والوقوف على تنفيذ المواقف الجديدة لمنطقة البلد المركزية، ومنطقة السوق اليومي للخضار والفواكه ، وحديقة المروج التي يجري تنفيذها ، كما شملت الجولة قرى القطاع الجنوبي في المحافظة وطريق الملك عبدالعزيز الدولي ” جازان – مكة المكرمة ” .
ووجه الشهراني خلال الجولة بضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال ، حاثًا جميع المقاولين لتنفيذ الأعمال الموكلة لهم والانتهاء منها حسب الجدول الزمني لكل مشروع ووفق المواصفات الفنية المعتمدة ، مؤكدًا على مدير المشاريع وجميع المهندسين المشرفين والمراقبين الميدانيين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وإعداد التقارير اللازمة ومضاعفة الجهود خدمة للوطن والمواطن .
وأوضح رئيس البلدية أن الهدف من الجولة هو السعي لتحسين أداء وجودة الخدمات الميدانية ، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومعرفة مدى التزام مقاولي البلدية بتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة، ومعالجة الملاحظات بشكل فوري .
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