رئيس بلدية صبيا يتفقد عددًا من المشروعات التابعة للبلدية

تركي السالم(صدى):

تفقد رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد الشهراني أمس، عددًا من المشروعات التابعة للبلدية، شملت الأعمال التحسينية والتطويرية في مواقع مختلفة بالمحافظة ، والوقوف على تنفيذ المواقف الجديدة لمنطقة البلد المركزية، ومنطقة السوق اليومي للخضار والفواكه ، وحديقة المروج التي يجري تنفيذها ، كما شملت الجولة قرى القطاع الجنوبي في المحافظة وطريق الملك عبدالعزيز الدولي ” جازان – مكة المكرمة ” .

ووجه الشهراني خلال الجولة بضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال ، حاثًا جميع المقاولين لتنفيذ الأعمال الموكلة لهم والانتهاء منها حسب الجدول الزمني لكل مشروع ووفق المواصفات الفنية المعتمدة ، مؤكدًا على مدير المشاريع وجميع المهندسين المشرفين والمراقبين الميدانيين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وإعداد التقارير اللازمة ومضاعفة الجهود خدمة للوطن والمواطن .

وأوضح رئيس البلدية أن الهدف من الجولة هو السعي لتحسين أداء وجودة الخدمات الميدانية ، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومعرفة مدى التزام مقاولي البلدية بتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة، ومعالجة الملاحظات بشكل فوري .