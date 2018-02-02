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بالفيديو.. شبكة خيالية لعروس خليجية تشعل مواقع التواصل

بالفيديو.. شبكة خيالية لعروس خليجية تشعل مواقع التواصل
أماني الغامدي(صدى):

خطفت شبكة عروس خليجية، الأنظار اليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اثارت اعجاب المتابعين وغيرة بعضهم .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، العريس وهو يضع كمية ذهب خيالية على عنق عروسه في حفل زفافهما، حيث كانت عبارة عن سلسال ضخم من الذهب وحزام ملفوف حول خصر العروس.

ذهب خيالي

#شاهد : عريس خليجي يقدم لعروسه كمية ذهب خيالية !!

Posted by ‎Ra2ej رائج‎ on Wednesday, January 31, 2018


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، متأكدين يالربع أنه خليجي 😂😂😂 وإلا خليجي بنكهة غربية أمريكية 😂😂😂😂😂

خابر الإنسان الخليجي مسلم مؤمن (( محافظ )) مايسوي هالسوايا – والعياذ بالله✍🏻✍🏻✍🏻🔥🔥🔥

ماهو رجال ولايمكن يصير رجال ؛ اللي يصور حرمته بالفيديوهات وينشرها بمواقع التواصل الإجتماعي👀😂😂😂

هذا للأسف شغل جرارين وقوادين – والعياذ بالله منهم ومن حالهم ✍🏻✍🏻✍🏻

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 1 ساعة

يقولون رجلها من شيوخ شمر بالعراق
ابي بس الحزام
اعدل فيه نفسيتي😅

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