بالفيديو.. شبكة خيالية لعروس خليجية تشعل مواقع التواصل
خطفت شبكة عروس خليجية، الأنظار اليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اثارت اعجاب المتابعين وغيرة بعضهم .
وأظهر مقطع فيديو متداول ، العريس وهو يضع كمية ذهب خيالية على عنق عروسه في حفل زفافهما، حيث كانت عبارة عن سلسال ضخم من الذهب وحزام ملفوف حول خصر العروس.
#شاهد : عريس خليجي يقدم لعروسه كمية ذهب خيالية !!
Posted by Ra2ej رائج on Wednesday, January 31, 2018
الحربي[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، متأكدين يالربع أنه خليجي 😂😂😂 وإلا خليجي بنكهة غربية أمريكية 😂😂😂😂😂
خابر الإنسان الخليجي مسلم مؤمن (( محافظ )) مايسوي هالسوايا – والعياذ بالله✍🏻✍🏻✍🏻🔥🔥🔥
ماهو رجال ولايمكن يصير رجال ؛ اللي يصور حرمته بالفيديوهات وينشرها بمواقع التواصل الإجتماعي👀😂😂😂
هذا للأسف شغل جرارين وقوادين – والعياذ بالله منهم ومن حالهم ✍🏻✍🏻✍🏻
مع وافر المحبة .
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 1 ساعة
يقولون رجلها من شيوخ شمر بالعراق
ابي بس الحزام
اعدل فيه نفسيتي😅