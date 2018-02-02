بالفيديو.. شبكة خيالية لعروس خليجية تشعل مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

خطفت شبكة عروس خليجية، الأنظار اليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اثارت اعجاب المتابعين وغيرة بعضهم .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، العريس وهو يضع كمية ذهب خيالية على عنق عروسه في حفل زفافهما، حيث كانت عبارة عن سلسال ضخم من الذهب وحزام ملفوف حول خصر العروس.