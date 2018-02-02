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لتحقيق المساواة بين الجنسين.. إعادة صياغة النشيد الوطني بكندا

لتحقيق المساواة بين الجنسين.. إعادة صياغة النشيد الوطني بكندا
أوتاوا(صدى):

أعلن البرلمان الكندي عن إقراره لمشروع قانون يختص بتعديل النشيد الوطني لكندا، وذلك لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، و ذلك بحيث يصبح النشيد محايدًا دون الإشارة إلى جنس معين.
جاء ذلك في إطار سعي المشرعون الليبراليون في ” كندا ” ، وراء تحقيق المساواة بين الجنسين منذ سنوات طويلة.
حيث أصدر البرلمان الكندي الصيغة الجديدة للنشيد، وذلك بعد استخدام لفظ ” جميعاً ” بدلاً من ” أبناء ” ، في فقرة من النشيد الذي يحمل اسم ” يا كندا ” .
جدير بالذكر أن كلمات النشيد كانت قد كتبت بواسطة القاضي والشاعر ” روبرت ستانلي وير ” في عام 1908م.


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