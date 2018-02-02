خط الهجوم مشكلة تؤرق الاتحاد قبل الديربي

نواف السالم(صدى):

قبل مباراة الديربي بيومين، مازال لاعبي الاتحاد يترقبون كيف سيتعامل المدير الفني لويس سييرا، مع المباراة في ظل الغيابات التي لحقت بفريقه.

وتأكد غياب لاعب المحور جمال باجندوح عن المباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مواجهة أحد الماضية، بالإضافة إلى المشكلة التي يعاني منها هجوم الاتحاد المتمثل في المحترف المصري محمود كهربا، والتونسي العكايشي.

وكشفت مصادر عن مفاضلة سييرا بين عدد من اللاعبين في الوسط والدفاع للمشاركة في مركز المحور، مشيرة إلى أن اللاعب الشاب خالد السميري هو أقرب الأسماء للمشاركة.