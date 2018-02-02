قبل انطلاق الديربي بيومين.. بيع 23 ألف تذكرة لحضور مباراة الاتحاد والأهلي

نواف السالم(صدى):

يترقب الجماهير ديربي جدة؛ لمشاهدة مباراة رائعة بين الأهلي، والاتحاد؛ ويبدو أن الجميع يتحمس للمباراة، حيث شهدت تذاكر المباراة إقبالًا كثيفًا.

وبلغ عدد التذاكر التي تم بيعها حنى الأن وقبل الديربي بيومين 23 ألف تذكرة، عبر منصة موقع مكاني لبيع تذاكر مباريات دوري المحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأحد القادم في تمام الساعة 8:20 مساءً، على ملعب الملك عبد الله الدولي، ويحتل الاهلي مركز الوصافة برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بصيد 27 نقطة.