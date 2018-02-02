لأجل إيران.. قطر تواجه المجتمع الدولي بشكل صريح

طلال الضوي(صدى):

دشنت قطر، مرحلة جديدة من التعاون مع إيران، وذلك برفضها الصريح وتشكيكها في الأدلة التي قدمتها المملكة والإمارات والبحرين، حول تورط إيران في دعم الإرهاب بالمنطقة وزعزعة استقرارها.

ووسعت الدوحة علاقتها مع طهران إلى أبعد من ذلك، فطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بفتح حوار جاد مع طهران، متجاهلة المواقف الإدانة المستمرة لسياسات إيران الإقليمية.

ودافعت قطر، عن إيران في قلب جامعة الدول العربية، دون تحرج من علاقتها الثنائية معها، في ظل إدانات المجتمع الإقليمي والدولي، لسياسات إيران في المنطقة.

يذكر أن علاقة الثنائي الإرهابي، كانت قد توسعت خاصة بعد مقاطعة دول الرباعي العربي لها، فقامت بإعادة سفيرها إلى إيران في أغسطس الماضي، واتفقا على إقامة ممر تجاري إقليمي، وعبرت عن رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية.