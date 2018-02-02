وظائف شاغرة في مجال التسويق بالرياض
أعلنت إحدى الشركات في مدينة الرياض، عن رغبتها في توظيف مسوقين من الجنسين، وذلك طبقاً للشروط التالية:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– العمل ميداني.
– أن يكون المتقدم صاحب خبرة ممتازة في التسويق.
– أن يكون على دراية تامة بمدينة الرياض.
– أن يكون صاحب وسيلة نقل.
– التحدث باللغة الإنجليزية.
– يتم تحديد الراتب بعد المقابلة.
وذلك على أن يتم التقديم من الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي، عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .
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