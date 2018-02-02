باحث عراقي: المملكة لها دور كبير في كشف حقيقة إيران للعراقيين

بغداد(صدى):

توقع الدكتور نبيل الحيدري، الباحث والأكاديمي العراقي، سقوط النظام الإيراني خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن الفكر الخميني مزق الوحدة في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وأشار ” الحيدري ” خلال حلقة نقاشية نظمتها هيئة الصحفيين بمقرها في الرياض، إلى أن النظام الإيراني يهدف إلى غسل أدمغة الشباب وتحويلهم إلى عقيدة التشيع، لافتاً إلى أن التشيع تطور إلى أن أصبح من ثقافة الكراهية والإرهاب.

وأكد أن المملكة قامت بدور كبير في كشف الحقيقة التي كانت غائبة عن الشعب العراقي، وتغيير الوضع الحالي، حيث تقوم بالبناء في حين تعمل إيران على الهدم.