مواجهة نارية بين الاهلي والإتحاد في الدوري

الرياض(صدى):

حل الأهلي ضيفاً على الاتحاد في “ ديربي ” مدينة جدة يوم الأحد القادم في قمة المباريات في مباراة ستكون ثأرية بعد أن خسر الاتحاد في الدور الأول 0-3.

ويحتل الاهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

يمني الأهلي نفسه أن يتعثر الهلال أمام الباطن، وأن يحقق الفوز على الاتحاد حتى يعتلي صدارة الدوري أو يتقاسمها مع الهلال، فيما يريد الاتحاد الفوز بالمباراة للدخول في المربع الذهبي على أمل اللعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ورغم أن كافة الترشيحات للفوز بالمباراة تصب في مصلحة الأهلي لكن الاتحاد لن يكون لقمة سائغة أمامه.

وتأتي الترشيحات في مصلحة الأهلي بعد أن قام الفريق بإبرام عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، أبرزها هو التعاقد مع المصري مؤمن زكريا الذي سجل ثلاثة أهداف مع الفريق حتى الآن بالإضافة إلى التونسي محمد أمين بن عمر والمدافع الاسترالي مارك ميليجان.

في المقابل، فشل فريق اتحاد جدة في إبرام أية صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بسبب العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، كما افتقد الفريق جهود لاعبه فهد المولد الذي انتقل للعب في إسبانيا وهو الأمر الذي سيؤثر على قدراته الهجومية.

رغم غياب التعاقدات الجديدة، يقدم فريق الاتحاد مستويات متميزة إلى حد كبير مع مدربه التشيلي لويس سييرا.

وقاد سييرا الاتحاد في جميع مباريات الفريق بالدوري هذا الموسم، ولعب 18 مباراة حقق الفوز في 7 فقط وتعادل 6 مرات وخسر في 5 مواجهات.

ومن جانبه، يدرك مدرب الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف، أهمية المباراة من الناحية الفنية والمعنوية، فالفوز بالديربي سيمنح لاعبيه دفعة معنوية هائلة، لاستكمال الموسم بقوة، على أمل استعادة لقب الدوري مرة أخرى.

وقاد ريبروف مباريات الأهلي بالكامل في الدوري حتى الآن، وأشرف على تدريب الفريق في 18 مباراة فاز في 11 منها وتعادل 4 وخسر 3 مواجهات.