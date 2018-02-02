تزويد أرصفة الموانئ بـ 932 علامة ملاحية بحرية

عادل الحربي(صدى):

قالت الهيئة العامة للموانئ، عبر بوابتها الالكترونية، أنها زودت جميع المداخل البحرية للموانئ وقنوات الاقتراب منها بمساعدات ملاحية لإرشاد السفن، والتي بلغ عددها 932 علامة ملاحية، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى سلامة الملاحة البحرية في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية، إضافة على مساعدة السفن على الإبحار على مدار الساعة.

وأضافت ” الهيئة ” أن عدد الأرصفة التي تقوم، بإدارتها والإشراف عليها حاليًا 214 رصيفًا، منها 147 رصيفًا في الموانئ التجارية، وهو ما يعادل 69 % منها، و67 رصيفا في الموانئ الصناعية، مقسمة على محطات الحاويات، البضائع العامة، والبضائع المبردة والمجمدة، والبضائع السائبة، سفن الدحرجة، والمواشي الحية.

كما أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ مساعد الدريس، أن جميع العلامات الملاحية داخل المياه تعمل أجهزتها بنظام الطاقة الشمسية، وذلك لصعوبة توفير أي مصدر آخر للطاقة الكهربائية داخل المياه، موضحًا أن منظومة الطاقة الشمسية لها تتكون من الألواح الكهروضوئية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية لشحن البطارية، ومنظم الجهد لتنظيم عملية الشحن والتفريغ للبطارية.