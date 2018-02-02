استمرارا للتخبط القطري.. توقعات بوضع ” موزة ” تحت الإقامة الجبرية
يواصل النظام القطري التخبط، الذي بدأ منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ومقاطعة الدول العربية للنظلم القطري الداعم للإرهاب، والمزعزع لأمن الدول الشقيقة.
وفي وسط ارتفاع حدة التخبط، وسوء الإدارة للأزمة، اختفت الشيخة موزة والدة الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، والمدبر الرئيسي لكافة المخططات الشيطانية القطرية، عن المشهد بعد دخول المقاطعة شهرها الثامن.
وأثار غياب ” موزة ” العديد من التوقعات التي تقول أنها تحت الإقامة الجبرية؛ لربما هذا هو سبب ابتعادها عن المشهد، وتولي عزمي بشارة وتنظيم الحمدين مهمة إدارة الأزمة.
وتستمر سلسلة الفضائح القطرية التي لم تنقطع منذ اندلاع الأزمة، وأخرها هو الاجتماع باللوبي اليهودي الأمريكي؛ لتخفيف الضغط عليهم من الإدارة الأمريكية فيما يخص ملف الإرهاب، حيث عرض الأمير القطري عليهم الخضوع لأي مطالب إسرائيلية مقابل تحسين صورة النظام القطري أمام الإدارة.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذبالله وش هالعالم شغلهم خيانه في خيانه الي يخون ابوه ولي يخون اخوه وذلحين امهم لن يكون لهم امان حتى على الشعب
رشيد بومعيلف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
والله كل حكام قطر خونه
غريب[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 22 دقيقة
اتوقع تميم والحمدين يحصل لهم اقامه جبريه ولا يحصل لموزه
هذي اكملت تعليمها في جامعة حيفا وعيشتها بين الاسرائيليين اكثر من عيشتها في قطرائيل
يعني موزه محمية اسرائيليه من الدرجة الاولى