استمرارا للتخبط القطري.. توقعات بوضع ” موزة ” تحت الإقامة الجبرية

طلال الضوي(صدى):

يواصل النظام القطري التخبط، الذي بدأ منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ومقاطعة الدول العربية للنظلم القطري الداعم للإرهاب، والمزعزع لأمن الدول الشقيقة.

وفي وسط ارتفاع حدة التخبط، وسوء الإدارة للأزمة، اختفت الشيخة موزة والدة الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، والمدبر الرئيسي لكافة المخططات الشيطانية القطرية، عن المشهد بعد دخول المقاطعة شهرها الثامن.

وأثار غياب ” موزة ” العديد من التوقعات التي تقول أنها تحت الإقامة الجبرية؛ لربما هذا هو سبب ابتعادها عن المشهد، وتولي عزمي بشارة وتنظيم الحمدين مهمة إدارة الأزمة.

وتستمر سلسلة الفضائح القطرية التي لم تنقطع منذ اندلاع الأزمة، وأخرها هو الاجتماع باللوبي اليهودي الأمريكي؛ لتخفيف الضغط عليهم من الإدارة الأمريكية فيما يخص ملف الإرهاب، حيث عرض الأمير القطري عليهم الخضوع لأي مطالب إسرائيلية مقابل تحسين صورة النظام القطري أمام الإدارة.