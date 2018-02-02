مدرب برشلونة : لم نحسم التأهل

ماجد محمد(صدى):

ذكر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، أنه رغم النتيجة الإيجابية والفوز بهدف نظيف على فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أن تأهل الفريق للنهائي ليس مضموناً بعد.

واعترف فالفيردي في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء مواجهة الفريقين بملعب كامب نو، أن فريقه :“ عمل من أجل تسجيل مزيد من الأهداف وتحقيق فارق أكبر ”.

وقال المدرب الإسباني :“ سيطرنا على مجريات اللعب، لكن كانت لديهم خطة، بعدم استقبال أهداف أكثر كي يحافظوا على فرصهم، عملنا على تسجيل المزيد من الأهداف، لكن ذلك لم يحدث ”.

وعلى أي حال، اعتبر المدرب أن النتيجة :“ جيدة لأنه في هذه المباريات كل شيء قد يحدث والفوز بلقاء كهذا يكون صعباً للغاية ”.