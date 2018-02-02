تطبيق فيسبوك مسنجر كيدز خطر علي الأطفال

واشنطن(صدى):

حذر خبراء في تنشئة وتنمية الطفل شبكة فيسبوك من خطورة تطبيق مسنجر كيدز ، كما طالب الخبراء بسحب وحذف هذا التطبيق الموجه للأطفال، معتبرين أن التطبيق غير مناسب مطلقاً للأطفال دون عمر 13 عاماً، لأنهم غير مؤهلين أو مهيئين للتعامل مع الشبكات الاجتماعية.

وقامت مجموعة من الخبراء والمحامين وأعضاء في منظمات أولياء بإرسال خطاباً إلى رئيس الشبكة ” مارك زوكربيرغ ” ، لإقناعه بخطورة “ مسنجر كيدز ” للأطفال في هذه السن، وغياب الحاجة إليه للتواصل بين الأطفال ووالديهم.

وبالرغم من الحرص الشديد للشبكة على سلامة وخصوصية التطبيق وحمايته للأطفال من المحتوى غير اللائق أو الإعلانات غير المناسبة إلا أن هناك مجموعة مؤلفة من 100 شخص من ضمنهم أطباء نفسيين وأطباء أطفال، ومعلمين، ترى أنه لا حاجة لهذا التطبيق.