بالفيديو.. سيدة تتلقى درسا قاسيا خلال سرقتها طرد من أحد المنازل

واشنطن(صدى):

تعرضت امرأة أمريكية لسقطه مروعة وتلقت درسا قاسيا، لسرقتها طرد من أمام أحد المنازل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أظهر مقطع الفيديو عامل الشحن وهو يضع الطرد عند المنزل، وفجأة وقفت سيارة ونزلت منها امرأة وقامت بأخذه، ولكن أثناء ذهابها إلى السيارة، انزلقت قدمها في حديقة المنزل بسبب الأمطار، ويبدو أنها تعرضت لالتواء أو كسر، وهرع سائق السيارة لمساعدة شريكته على النهوض وفروا هاربين من المكان.

