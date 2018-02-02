بالفيديو.. سيدة تتلقى درسا قاسيا خلال سرقتها طرد من أحد المنازل
تعرضت امرأة أمريكية لسقطه مروعة وتلقت درسا قاسيا، لسرقتها طرد من أمام أحد المنازل في العاصمة الأمريكية واشنطن.
أظهر مقطع الفيديو عامل الشحن وهو يضع الطرد عند المنزل، وفجأة وقفت سيارة ونزلت منها امرأة وقامت بأخذه، ولكن أثناء ذهابها إلى السيارة، انزلقت قدمها في حديقة المنزل بسبب الأمطار، ويبدو أنها تعرضت لالتواء أو كسر، وهرع سائق السيارة لمساعدة شريكته على النهوض وفروا هاربين من المكان.
الحربي[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، حرامية يلعبون بخطة رياضية 😂😂😂😂😂😂 يوم طاحت الحرامية المهاجمة لسرقة
الطرد البريدي 👀👀😂😂 على طول جاء المدافع الحرامي رقم 3 😂😂😂 وشالها خارج مسرح الجريمة 😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .