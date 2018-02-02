بالفيديو.. سيارة تدهس المارة بالصين

بكين(صدى):

قالت الشرطة المحلية بشنغهاي الصينية، أن الشاحنة الصغيرة التي دهست حشدًا من المارة، صباح اليوم الجمعة، خرجت عن الطريق بشكل عرضي، بعد اشتعال النار فيها، منتقدة السائق، لأنّه كان يدخن أثناء قيادة الشاحنة، مما أفقده السيطرة على الآلية. بحسب ” فرانس برس ” .

وأكدت الشرطة، أن ذلك الحادث المروع، نتج عنه إصابة 18 شخصًا، بينهم 3 في حالة خطرة، كما نشرت وسائل الإعلام صورًا ظهرت فيها شاحنة ركاب صغيرة تشتعل النيران بداخلها وقد استقرّت على رصيف عند مدخل مقهى ” ستاربكس ” ، دون أن تتأكد ملابسات الحادث.



