” السعودية للخدمات الأرضية ” توفر عدد من الوظائف

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عدداً من الوظائف الشاغرة عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

واشترطت الشركة، في المتقدمين، حصولهم على شهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية البكالوريوس في تخصصات عدة، على أن يكون العمل في مدينة الرياض.

وأتاحت الشركة، الوظائف التالية: وكيل خدمات العملاء (Customer Services Agent): بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، التسويق، تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، المالية والتحدث بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية.

وكذلك وظيفة: مشغل خدمات التشغيل (Operator Operation Services): بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ورخصة قيادة سارية المفعول.

للمزيد من التفاصيل عبر الرابط: هنــــــــا .