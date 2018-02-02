واتساب يحقق رقم قياسي في التراسل الفوري

واشنطن(صدى):

صرح ” مارك زوكربيرج ” رئيس شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” أنَّ عدد مستخدمي التطبيق قد بلغ 1.5 مليار مستخدم حول العالم، حيثَ وصل عدد رسائل مستخدمي واتساب إلي 60 مليار رسالة يومياً، وهو ما يجعله يتربع على عرش تطبيقات المراسلة حول العالم” .

كما أكد مارك أن التطبيق قد حقق رقم قياسي غير مسبوق، بهذا العدد الهائل من الرسائل والمستخدمين حيث أصبح تطبيق الواتساب مفضل لدي دول العالم، وذلك لسهولة التعامل معه.

والجدير بالذكر أنَّ عدد مستخدمي واتساب في شهر يوليو الماضي قد بلغ 1.3 مليار مستخدم.