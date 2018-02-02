الجيش الوطني يحقق تقدمًا في عدد من جبهات تعز.. ويكبد الحوثيين خسائر فادحة

فهمي محمد(صدى):

حقق الجيش الوطني اليمني تقدماً كبيراً في مختلف جبهات محافظة تعز. وأكد قائد محور تعز أن الجيش يتقدم باتجاه جبل المنعم الاستراتيجي المطل على الربيعي غرب المدينة؛ مكبدًا مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة.

كشفت مصادر يمنية، عن تقدم الجيش اليمني، في عدد من جبهات محافظة تعز؛ حيث شن الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية، في جبل المنعم والسوداء غرب المدينة.

كما نجح الجيش في تحرير نقيل الصلو بعد هجوم كبير شنه على مواقع الميليشيات الإرهابية، وتمكن من الوصول إلى مشارف مديرية خدير الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.