صفقة جديدة بين ” ألفا بيت ” وأرامكو لبناء ” وادي السيليكون ” بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أرامكو وشركة ” ألفا بيت ” الأمريكية يجرون مباحثات منذ عدة أشهر حول مشروع مشترك بتشجيع من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لجلب المزيد من الخبرات والتقنية للمملكة.

وأضافت المصادر، أن الاتفاقيات وصلت إلى صيغة اتفاق تقريبًا حول بناء ” وادي السيليكون” في السعودية على غرار الشهير في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاق فإن الشركة الأم لجوجل ” ألفا بيت ” ستدعم أرامكو في بناء مراكز البيانات الكبرى في المملكة.

وتسعى جوجل من هذا المشروع المشترك إلى أن يكون لها موطئ قدم رئيس في السعودية بمشروع ضخم بعيدًا عن منافسيها القادمين للسوق السعودي، ومن أبرزها مايكروسوفت وأمازون التي أوشكت على إتمام صفقة بمليار دولار لبناء ثلاثة مراكز بيانات في المملكة.

كما أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة خلال رحلة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري 2018.