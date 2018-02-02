تراجع جماعي للعملات الرقمية

واشنطن(صدى):

سجلت العملات الرقمية انخفاض بشكل جماعي؛ حيث خسر السوق عشرات المليارات من الدولارات خلال الأسبوع الجاري،في ظل تراجع بتكوين أدنى 9 ألاف دولار.

وشهدت تعاملات، اليوم الجمعة، هبوط ” بتكوين ” بنسبة 4.85% إلى 8612 دولارًا، بينما فيما هبطت ” بتكوين كاش ” 8.45% إلى 1170 دولارًا

وسجلت ” الريبل ” تراجع بنسبة 14.95% إلى 82 سنتًا، بينما انخفضت ” إثريوم ” بنسبة 11% إلى 926 دولارًا.

وفقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية 186 مليار دولار في خمسة أيام فقط؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية409 مليارات دولار؛ ويأتي ذلك في ظلانخفاض المخاوف بشأن تحركات المنظمين في كوريا الجنوبية.