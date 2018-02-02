مصرع 10 أشخاص إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل مدينة الزوارة غرب ليبيا

طرابلس(صدى):

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل مدينة الزوارة غرب ليبيا.

وأفادت مصادر ليبية اليوم, أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم ، جراء انقلاب قارب كان يحمل حوالي 90 مهاجراً قبالة مدينة الزوارة ، مضيفة أنه لايزال العشرات منهم مفقودين.

وكانت البحرية الليبية تمكنت – الأحد الماضي – من إنقاذ 86 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 15 امرأة، و9 أطفال، و62 رجلاً كانوا على متن قارب مطاطي على بعد نحو 16 ميلاً شمال منطقة أبوكماش.