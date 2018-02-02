مصرع 10 أشخاص إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل مدينة الزوارة غرب ليبيا
لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل مدينة الزوارة غرب ليبيا.
وأفادت مصادر ليبية اليوم, أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم ، جراء انقلاب قارب كان يحمل حوالي 90 مهاجراً قبالة مدينة الزوارة ، مضيفة أنه لايزال العشرات منهم مفقودين.
وكانت البحرية الليبية تمكنت – الأحد الماضي – من إنقاذ 86 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 15 امرأة، و9 أطفال، و62 رجلاً كانوا على متن قارب مطاطي على بعد نحو 16 ميلاً شمال منطقة أبوكماش.
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