” العمل ” تسمح للأرامل والمتقاعدات باستقدام السائقين والعمالة المنزلية

علي العنزي(صدى):

أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فئة المتقاعدات والأرامل، يمكنهن استخراج تأشيرة سائق واستقدام العمالة المنزلية، مثل: الموظفات، ومالكات السجل التجاري، وكل ما تحتاجه هو الحصول على الشهادة البنكية، وهي بمثابة التعريف بالراتب.

وأشار المصدر إلى أن ذلك بشرط أن تكون قيمة الشهادة البنكية لا تقل عن القسيمة المالية لرسوم التأشيرات، وتقديمها عند رفع الطلب إلكترونيًّا إلى وزارة العمل.

فيما قالت إحدى الرائدات المصرفيات في أحد البنوك، أنه يتم بالفعل استقبال طلبات إصدار شهادات بنكية؛ لتسهيل استخراج التأشيرات، التي تحتاجها النساء.