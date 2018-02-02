الجزيرة للدهانات تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الجزيرة للدهانات، عن حاجتها إلى موظفين من حملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات عدة، لشغل بعض الوظائف الهندسية والفنية والإدارية.

وأضافت الشركة أن الوظائف المتاحة في فروعها، بأبها وخميس مشيط، وبيشة، ومحايل، وهي للجنسين، مشيرة إلى أن الوظائف هي: مهندسو تنسيق ألوان: الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مراقب سلامة: بكالوريوس أو دبلوم في تخصص السلامة الصناعية، كيميائية: بكالوريوس في تخصص ذي الصلة، محاسبة: بكالوريوس محاسبة.

ويمكن التقدم عبر إرسال السيرة الذاتية مع كود الوظيفة على البريد الإلكتروني ([email protected]) .