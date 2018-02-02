إنستجرام يتيح لمستخدميه ميزة جديدة لكتابة النص

واشنطن(صدى):

أضاف تطبيق إنستجرام ميزة جديدة لجميع المستخدمين تمكنهم من القيام بكتابة نص بجانب ميزة القصص، كما يمكن لجميع مستخدمي إنستجرام استخدام هذه الميزة عن طريق هذه الخطوات :

في البدايةً يجب التأكد من الحصول على آخر تحديث للتطبيق

• ثم التوجه إلى قصص إنستجرام

• ستشاهد في القسم الموجود أدنى الشاشة ظهور خيار جديد يحمل عنوان ” نص ” قم بالنقر عليه.

• سيمنحك الخيار الجديد عدة خيارات لتغيير خلفية ونمط الكتابة قبل مشاركتها.

• يمكنك اختيار نمط الكتابة الذي تريد من خلال الأيقونة الظاهرة في أعلى وسط الشاشة، حيث يمكن الاختيار بين 4 أنماط للكتابة على الخلفية الملونة هي النمط العصري ونيون والآلة الكاتبة والقوي.

• بالإضافة إلى ما سبق، يملك كل نمط من أنماط الكتابة عدة ألوان للخلفية تتماشى مع ماهية النمط، يمكنك اختيار ما تفضله بينها.

• تتيح الميزة الجديدة أيضاً خيار تحديد مكان النص في نمط الآلة الكاتبة فقط، وذلك من خلال الخيار الموجود في أعلى يمين الشاشة، ولا يظهر هذا الخيار إلا بعد الانتهاء من كتابة النص، كما يمكنك أيضاً تحديد النص المكتوب وإضافة تأثيرات لونية له.