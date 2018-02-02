بعد فوزه بمليون دولار.. الموت كان حليفه

واشنطن(صدى):

توفي الأمريكي دونالد سافاستانو، الفائز بجائزة ” يانصيب ” والتي تقدر بمليون دولار، بعد 23 يوماً من حصوله على الجائزة.

وكان ” دونالد ” قد صرَّح بأن هذه الجائزة ستغير حياة عائلته، مشيراً إلى نيته في شراء شاحنة وقضاء إجازة مع أسرته، والذهاب إلى الطبيب لفحصه نظراً لمعاناته من اعراض مرضية معينة.

إلا أن ” دونالد ” لم يكن يعرف أن هذه الأعراض تدل على إصابته بأورام في المخ والرئة، وفي مرحلة متأخرة من المرض، جعلته لم يفعل شيء بالجائزة بسبب الوفاة.

يذكر أنه حصل على الجائزة في يناير الماضي، ويبلغ 51 عاماً من العمر، ويعمل نجاراً.