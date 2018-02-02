أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وخام برنت أعلى 69.8 دولار

واشنطن(صدى):

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاع خلال تداولات الصباح؛ حيث سجل خام برنت أعلى 69.8 دولار.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس 0.49% عند 66.12 دولار، وتقلص الفارق السعري بين خام برنت والخام الأمريكي إلى حوالي 4 دولارات للبرميل في يناير، من 7 دولارات تقريبًا في ديسمبر.

وكان مصرف ” جولدمان ساكس” توقع اتساع الفارق بين خام برنت والخام الأمريكي للنصف الثاني من عام 2018 وحتى 2019 إلى 5.50 دولار للبرميل.

وفي السياق ذاته ارتفع انتاج امريكا من النفط أعلى 10 ملايين برميل يوميًا خلال نوفمبر، خلال هذا الأسبوع.