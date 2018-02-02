قريباً.. ضبط المخالفات المرورية ” ألياً “

نايف السالم(صدى):

تضمنت وثيقة التعاون الاستراتيجية التي كانت قد وقعتها مؤسسة النقد العربي السعودي مع الإدارة العامة للمرور مؤخراً، عددًا من الإجراءات، والتي تشمل تولي الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين، وذلك بشكلاً آلياً من خلال فحص سجل المركبة في حالة تسجيل أية مخالفات مرورية عليها.

وكشفت مصادر عن أنه في حالة عدم توافر تأمين مسجل مسبقًا بأنظمة المرور على المركبة وقت ارتكاب المخالفة، لافتة لأن نظام المرور الآن أصبح آليًا.

وأضافت المصادر وجود مخالفة أخرى على المركبة تسمى ” عدم وجود وثيقة تأمين ” ، وكذلك مخالفة أخرى بعدم وجود وثيقة تأمين بشكل آلي على المركبة التي لا تتوفر لديها تأمين، وذلك حين تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري.

وتوقعت المصادر تطبيق هذا الإجراء في وقتٍ قريب، حيث يتم العمل الآن على وضع جدول زمني لتطبيق هذه الإجراءات.