بالفيديو.. استمرار غضب الإيرانيين.. والمعارضة تحرق صور ” خامنئي “

طهران(صدى):

تستمر التظاهرات الاحتجاجية من الشعب الإيراني، ضد نظام ” الملالي ” ، مطالبين بسقوطه والمرشد الأعلى علي خامنئي؛ بسبب ما وصلت إليه إيران من فساد مستشري في كافة الأجهزة، وفقر شديد، وذلك بالتزامن مع تموليها التنظيمات الإرهابية التي تزعز أمن واستقرار المنطقة العربية.

وفي هذا السياق، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحرق لافتة كبيرة تحمل صورة ” علي خامنئي ” ، فجر اليوم الجمعة، في محافظة قُم، وذلك من قبل مجموعة ” ري ستارت ” المعارضة لسياسات النظام.