5 مزايا جديدة يقدمها موقع رحلات جوجل Google Flights

واشنطن(صدى):

يُعد موقع رحلات جوجل Google Flights هو الأفضل ضمن المواقع التي تساعدك في السفر، حيث أنه يوفر أفضل مزايا السفر ، كما أنه يساعد المستخدم على حجز أفضل مقعد له أثناء سفره، ويُقدم جميع عروض أسعار شركات الطيران.

ومن خلال متابعة الموقع وُجد أن هناك مزايا لا يعرفها معظم الأشخاص عن رحلات جوجل، مثل المرونة في الحجوزات حيث عند زيارتك لموقع Google Flights يمكنك تحديد وجهة سفرك أولاً، ثم تحديد وقت السفر الذي يناسبك، وسيقوم الموقع بشكل تلقائي بإظهار أسعار التذاكر والعروض المتاحة لهذه الرحلة.

كما يمكنك رؤية عروض أسعار تذاكر الطيران من خلال النقر على الأسهم الموجودة المربعات بكل سهولة ودون أي عناء، كما يقدم الموقع كافة تفاصيل رحلة الطيران، فيمكن للمستخدم تحديد عدد الأشخاص وأي درجة يريد السفر بها، فيمكن الاختيار بين الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال بالإضافة إلى الدرجة الأولى.

بالإضافة إلى أن الموقع يُقدم للمستخدم نصيحة حول أفضل صفقة يمكنك الحصول عليها، كما أنك عندما تكون غير مستعدًا للحجز الآن، فيمكن لـ Google Flights الاطلاع على التواريخ والمسارات والمعلمات الأخرى، وإرسال رسائل إلكترونية إليك كلما كان هناك تغيير في الأسعار.

علاوة علي ذلك قدرته الفائقة علي التنبؤ بتأخير الرحلات، حيث يمكن لجوجل أن يستعرض أي تأخيرات للرحلات، و يقوم بالتنبؤ بأسباب التأخير ومدته، حيث تستند هذه التنبؤات إلى بيانات الرحلة التاريخية، التي يستفيد منها جوجل في التنبؤ عندما لا تكون هذه المعلومات متاحة من شركة الطيران.