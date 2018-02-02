بالصور.. طفل يتحدث مع خادم الحرمين ويثير انتباه الجميع

حمود العنزي(صدى):

همس الطفل الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، أمس الخميس، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، بعد تسلمه مع والده جائزة المركز الأول في إبل المجاهيم لفئة الخمسين.

وأثار، تفاعل خادم الحرمين مع الطفل، انتباه الكثيرين الذين رغبوا في معرفة بماذا يهمس هذا الطفل له، وجعل ” حفظه الله ” ينصت بهذا الاهتمام الشديد إليه.

ومن المعروف عن الملك سلمان ” حفظه الله ” ، اهتمامه الكبير بالاستماع إلى الأطفال والرد عليهم، فقد قال الطفل له إنه لم يكن موجود مع والد في جائزة الملك عبدالعزيز للإبل العام الماضي، لكنه أصر أن يأتي معه هذا العام حتى يتشرب بالسلام على الملك.

وردّ خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، على الطفل، قائلاً : ” إن شاء الله يلتقيه كل عام ” .

