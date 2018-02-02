مستشفيات القوات المسلحة تعلن وظائف شاغرة للجنسين بالطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، عن حاجاتها لعدد من الموظفين؛ لشعل وظائف هندسية وصحية وفنية وإدارية؛ للمواطنين.

وقالت الإدارة إنه يتوفر لديها 73 وظيفة للجنسين الحاملين لشهادات الزمالة والدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف على المسميات الأتية:

أطباء إستشاريين جميع التخصصات (عدد 12 وظيفة).

طبيب نائب أول جميع التخصصات (عدد 10 وظائف).

طبيب عام/ طوارئ (عدد 11 وظيفة).

أخصائي/ أخصائية بصريات (وظيفتين).

صيدلي.

أخصائية علاج طبيعي.

أخصائي أول علاج طبيعي.

أخصائية علاج وظيفي (عدد 9 وظائف)

أخصائي تثقيف صحي (وظيفتين).

أخصائية علم نفس.

أخصائي إحصاء (وظيفتين).

مديرة معهد التمريض.

مساعدة طبيب أسنان (وظيفتين).

فني تركيب كروم وجسور أسنان.

فنية خدمات طبية طارئة (عدد 4 وظائف)

فني تعقيم وتموين (عدد 6 وظائف)

مأمور مستودع التموين والتعقيم (وظيفتين).

فني تمديدات صحية/ سباكة.

تقنية تجميل غير طبي.

مهندس مدني.

طباخ حمية (وظيفتين).

وأشارت إلى أنه للمزيد من التفاصيل و التقديم للوظائف الدخول هنا .