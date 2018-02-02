طالبات بالهندسة يخترعن جهازا للتحكم في إشارات المرور

علي القحطاني(صدى):

قامت خمس طالبات في السنة الأولى بقسم الهندسة الكهربائية، بكلية الهندسة، في جامعة الملك عبدالعزيز بابتكار نظامًا للتحكم في إشارات المرور؛ مما يقلل من الزحام أمام سيارات الإسعاف.

وقالت الطالبة نجود الشريف، إحدى الطالبات الخمس، إن النظام يعتمد على تعقب السيارة ومعرفة المسافة المتبقية لها قبل الإشارة وعلى هذا الأساس، يعمل النظام لفتح هذه الإشارة، كما تم برمجة تطبيق يظهر خرائط لأقرب مراكز الطوارئ للسيارة الحالية.

بينما أوضحت الطالبة وعد المطرفي، اأن لمشروع عبارة عن نظام للتحكم في إشارات المرور، عبر ربطها بسيارات الطوارئ؛ بهدف تقليل الزحام أمام سيارات الإسعاف، عن طريق تحديد الوجهة المرغوبة من قِبل سيارات الطوارئ قبل الانطلاق، بحيث يتم تحديد أفضل مسار لها لتصل في الوقت المناسب.