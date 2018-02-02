تعديل مواد نظام العمل في صدارة جدول أعمال ” الشورى ” لهذا الأسبوع

نايف السالم(صدى):

تأتي مناقشة تعديل المواد ” 2، 75، 77، 214 ” من نظام العمل، في صدارة جدول أعمال مجلس الشورى لهذا الأسبوع، حيث سيتم مناقشته، يوم الإثنين المقبل.

كما يناقش المجلس في جلساته الإثنين، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، والتقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، وكذلك التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام.

وفي جلسات يوم الثلاثاء، يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وكذلك التقرير السنوي لوزارة التعليم.

كما يناقش المجلس في جلساته يوم الأربعاء، مشروع نظام التبرعات وصرفها داخل المملكة، وإعادة مشروع نظام الابتكارات، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.