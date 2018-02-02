 ” بلومبرج ” : 107 آلاف سعودية تقدمن لوظيفة ” جندي ” بـ ” الجوازات “

عادل الحربي (صدى):

صدر تقريراً عن وكالة ” بلومبرج “، أمس الخميس، يفيد بتقدم 107 آلاف سعودية لـ140 وظيفة، وذلك برتبة جندي في جوازات المطارات و المنافذ البرية، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الجوازات عن وظائف للنساء برتب عسكرية.

وبحسب ما جاء بالتقرير، فقد فتحت السعودية المجال للمرأة لقيادة السيارة في سبتمبر من العام الماضي، كما أتاحت للنساء الدخول إلى ملاعب كرة القدم لأول مرة، وذلك خلال الشهر الماضي.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات كانت قد وضعت عدة شروط للمتقدمات لتلك الوظائف، وكان أبرزها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل و المنشأ، وألا يقل عمرها عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، كما اشترطت أن تكون حسنة السير و السلوك و لم يسبق الحكم عليها في جريمة تخل بالشرف و الأمانة.