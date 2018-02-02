العمل: إصدار تشريع للعمل الحر

علي العنزي(صدى):

قال وليد الكلش مدير عام إدارة السياسات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم البرنامج والانتقال إلى الاقتصاد المنظم، من خلال بوابة العمل الحر، لذلك اقتربت من إصدار تشريع للعمل الحر، ليكون معترفًا به بين الجهات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن 64% من الحاصلين على شهادة العمل الحر لديهم خبرة سابقة في الأعمال الحرة، بينما 36% من الحاصلين على الشهادة لا يمتلكون خبرة.

فيما أوضح عبدالله الحسون، مدير إدارة عمليات صندوق الموارد البشرية ” هدف ” ، إن عدد طلبات الدعم التي قدمت للصندوق من خلال المهن الحرة نحو 700 طلب، فيما تم تسجيل نحو 300 طلب.