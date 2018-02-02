  • الجمعة 2

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” المالية ” تطلق خدمتين إلكترونيتين لصرف مستحقات الموظفين

” المالية ” تطلق خدمتين إلكترونيتين لصرف مستحقات الموظفين

” المالية ” تطلق خدمتين إلكترونيتين لصرف مستحقات الموظفين
حمود العنزي (صدى):

كشفت مصادر عن نية وزارة المالية في إطلاق خدمتين إلكترونيتين، الأولى منها تسمى ” إدارة الحقوق المالية، والتي من المقرر أن يتم توجيهها لموظفي الدولة في القطاعات الحكومية، أما الثانية فتكون موجهة لصرف مستحقات القطاع الخاص، وذلك تحت مسمى ” إدارة المدفوعات ” .

جاء ذلك في إطار سعي الوزارة وراء تسريع و تسهيل صرف المستحقات الخاصة بالموظفين، وذلك دون اللجوء للأمور التقليدية الروتينية، وأيضاً لحفظ الحقوق لجميع الأطراف و تلافي أى أخطاء، وكذلك إحكام الرقابة على صرف المال العام.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *