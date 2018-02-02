” التنمية العقارية ” يعلن عن برنامج خاص لتمويل الأراضي منخفضة السعر

عادل الحربي (صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن اقتراب الكشف عن برنامج خاص؛ يهدف إلى تمويل أصحاب الأراضي منخفضة السعر.

وفي هذا السياق أوضح صندوق التنمية العقارية، أن التمويل المدعوم يتضمن التمويل لشراء وحدة سكنية، أو البناء الذاتي، أو تمويلًا مدعومًا برهن العقار.

وعن شروط التمويل لأصحاب الأراضي منخفضة السعر، قال الصندوق أنه يشترط حاليًا أن يكون سعر الأرض 600 ألف ريال وأكثر؛ من أجل الاستفادة من التمويل برهن العقار.

وأشار الصندوق إلى أن التمويل يمكن أن يصل إلى 30 عام، بالإضافة إلى أن نسبته لا تتغير في حالة ارتفاع الرواتب.