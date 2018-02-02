ريانة السيد لـ ” صدى ” الشعر الرجالي أفضل من النسائي..واتطلع للغناء مع ماجد المهندس

أحمدالحذيفي (صدى):

صوت نسائي سعودي قادم، فضلت الإنطلاق من الباب الكبير، متخذة منهجا مخالفًا للاخرين ،رأت أن الشعرالغنائي الصادرمن أعماق الرجل أفضل هندسة وإبداعًا من النظم النسائي للشعر.

عن هذا وأكثرتحدثت لصحيفة ” صدى ” المطربه السعوديه ريانة السيد في حوار جاء فيه :

في البداية نرحب بكم فنانة ريانة وأود تهنئتكم بالعمل الغنائي الجديد لكم ” لوتغير “.

-شكرًا لكم على هذا اللقاء وأهلا بجميع أحبابي ومتابعيني.

ظهرت الفنانه ريانة منذ فترة ليست بالطويلة لكنها أظهرت حسًا فنيًا كبيرًا من خلال أعمالها كيف تقيمين تجربتك الفنيه حتى الآن ؟

-قرار الغناء لم اتخذه الا في وقت قريب منذ سنه ونصف ،ولحبي للغناء منذ صغري لم أتجاوز وقتا قياسيا بفضل الله حتى انتشر اسمي سريعا، وقمت بتطوير أعمالي بفتره وجيزة، من غير إغفال لمساندة زملاء لي من محبي الطرب الأصيل.

في ” لوتغير” شكلتي مع الفنان محمدالمساعد ثنائيًا رائعًا هل لديكم الرغبة في تكرارتجربة الدويتو مع فنانين اخرين ؟

-سعدت كثيرا بالغناء مع الزميل الفنان محمد مساعد ،انما بطلب من الغالبية العظمى من جمهوري ومتابعيني هناك توجه لعمل ثلاثة أعمال جديده، إحدها عن قصتي الحقيقيه مع والدتي وجميع هذه الأعمال أنفرد بيها في الغناء ،وغالبا لن يكون هناك دويتو في الفتره الراهنه.

الصوت النسائي الغنائي السعودي دائما مايشكل إضافة فنية كبيرة من وجهة نظرك من ترين أنها سيدة الغناء السعودي قديما وحديثا ؟

-في نظري أرى أن من أبرز المغنيات السعوديات ابتسام لطفي حيث ظهرت في فتره لم يكن الغناء فيها أمرا مقبولا ،وواجهت مصاعب كثيره ،أما المغنيات السعوديات حديثًا من رأيي الشخصي الفنانه داليا تعتبر أفضل ما انتجه سوق الغناء للفنانات سعوديات.

في كثيرمن أعمالك تعتمدين على غناء أغنيات لفنانين وفنانات هل ستستمرين في هذا النهج ؟

-هو ليس اعتماد بقدر ماهو عرض يخص المستمعين أصحاب الطلبات الخاصه بالذات ما يخص المناسبات ،حيث يطلب عرض جميع ألوان الغناء لمتذوقي الغناء ولن يكون نهجا، إنما مطلب ضروري لاستمرارية العمل.

كيف تقيمن تجربتك في الحفل الذي أقمتيه في مصر؟

-تجربة الظهور في مهرجان القاهره كانت رائعه دعمني فيها الملحن تركي الشريف واستاذ عادل البريه والسيد عبدالله العامر، فريق عمل قوي وداعم من الدرجه الاولى وكان الجمهور والشعب المصري يتمتع بحفاوة الاستقبال والتعامل الرائع واشكر الجميع على تكريمي واحتضان موهبتي الفنيه بعناية.

بعدعودة الحفلات الغنائية للفنانين في المملكة ماهي كلمتك لهيئة الترفيه فيما يتعلق بالحفلات الغنائية النسائية؟

-هيئة الترفيه قامت مشكورة بعمل نقله قويه في السوق الغنائي السعودي اخذت بيد الكثيرمن الشباب، فنانين وفنانات وتشكر أيضا على استضافتها لفنانات مثل بلقيس وشمه حمدان داخل الأراضي السعوديه، وأنا اؤيد عمل حفلات خاصه بالنساء أيضا يكون فيها خصوصية واستقلال.

من أبرز فنان وفنانه سعودية ترين أن عملك معهم في دويتو سيحقق نجاحا لك؟

-بالنسبه للفنان الذي أتطلع للغناء معه عبدالمجيد عبدالله ،وماجد المهندس وكاظم الساهر، أرى ان غنائي معهم سيعطي بريقا لمسيرتي الفنية.

-نعود للحديث عن الشعرالغنائي من هوالشاعرالأبرز الآن في الساحة من وجهة نظرك؟

-من الناحيه التي تخص الشعر أعتقد أن تركي آل الشيخ والأمير خالد الفيصل ،وبدر بن عبد المحسن جميعهم نار على علم وأتطلع لغناء شي من كتاباتهم الرائعة، إضافة لتركي الشريف ككاتب للأغاني حديثة الطراز لأكثر من فنان بارز، وزينب الغاصبي زميلتي الشاعره الفذه اللتي شاركتني مهرجان مصر.

وهل الشعرالنسائي أقرب الى القلب من الشعرالنسائي ؟

-من ناحية المفاضلة بين الشعر النسائي والرجالي ،لازال عندي إعتقاد أن الشاعر والدكتور الرجل أكثر دقة وقوة في اتقان تقنيات وهندسة الكلمة، رأي شخصي لا أعمم فيه على رأي أحد.