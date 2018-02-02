 بعد ارتفاع أسعار الوقود.. مبيعات المركبات تتراجع .. وخطط تسويقية جديدة من البائعين

عادل الحربي (صدى):

تراجعت القوى الشرائية لدى المستهلكين، فيما يخص مركبات المحركات الكبيرة ذات الـ6 و 8 سلندر، مع بدء العام الحالي؛ نظراً لارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح متعاملون بسوق السيارات، أن المركبات الاقتصادية ذات الـ4 سلندر، شهدت تحسناً في المبيعات بنسبة 50%، وقد دخلت مركات جديدة لـ 3 سلندر إلى السوق؛ لتنشيط المبيعات.

وأشار المتعاملون، إلى أن السوق المحلي شهد خطط تسويقية جديدة، في زيادة كيلوات الضمان إلى 6 سنوات أو 200 ألف كيلو، لتنشيط المبيعات، لافتين إلى أن التاجر نفسه يلجأ إلى التنازل عن هامش الربح أملاً في زيادة حركة الشراء.

كما يتحمل البائع الرسوم الإدارية ونقل الملكية وخدمات أخرى، وكذلك سنوات الضمان؛ نظراً للركود الذي تشهده حركة المبيعات منذ عامين.

يذكر أن أسعار الوقود قد ارتفعت بنسبة 80% في بنزين 91، و100% في بنزين 95؛ لذلك ركدت حركة مبيعات المركبات ذات المحركات الكبيرة التي تستهلك وقود أكثر.