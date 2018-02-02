أسمن طفل في العالم يذهل الأطباء بتحوله

جاكرتا(صدى):

أذهل الطّفل الإندونيسي آريا بيرمانا المعروف بأنّه أكثر الأطفال بدانة في العالم بوزن يقدّر بـ 195 كيلوغراماً، الأطباء ، عقب تمكنه من المشي بنفسه أخيراً وهو في سن الـ 12 من عمره .

وقد كان وزن الطفل قبل عامين وهو في العاشرة من عمره، يقدر بـ 121 كيلوغراماً، وكان غير قادر على المشي بمفرده أو اللّعب أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي عموماً، بما في ذلك الجلوس بدون مساعدة.

ومع مساعدة من اختصاصي تغذية وجراحة المعدة، أصبح آريا قادراً على فعل أشياء كثيرة بعد أن فقد الكثير من وزنه المضطرد، وهو في تحسّن مستمر، كما أنّه قادر الآن على الذهاب إلى المدرسة ولعب الكرة بسهولة.

وقالا والدا الطفل في تصريحات إعلامية ، إنّه لم يعد يعاني من مشاكل في المشي أو التنفس أثناء النوم أو مع بذل أيِّ جهد كما كان يحدث في السابق.

وكان الطفل قد خضع لجراحة في نيسان الماضي عملت على تحسين وضعه، ومن ثم يتوقع أن تجري له جراحة أخرى في المستقبل. وعملياً بعد الجراحة فهو لا يستطيع أن يأكل كثيراً كما كان الوضع في السابق، كما لا يسمح له بتناول السكر والكربوهيدرات.