” قرقاش” معلقًا على أحداث عدن: الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي
علق الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية للإمارات، اليوم الجمعة، على الاحداث المتصاعدة في عدن، موضحًا موقف الإمارات، ومشددًا على أن الموقف الإماراتي مرآه للتوجه السعودي.
وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا ان يكون له ردّ فعل”.
وتابع: ” معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، والحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيا”.
واستكمل سلسلة تغريداته : ” وكما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته “.
وقال : ” ومن الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة إستراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها “.
واختتم حديثه قائلًا: ” وسرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله أن موقف الإمارات في اليمن نبيل و سيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها”.
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