” قرقاش” معلقًا على أحداث عدن: الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي

عادل الحربي (صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية للإمارات، اليوم الجمعة، على الاحداث المتصاعدة في عدن، موضحًا موقف الإمارات، ومشددًا على أن الموقف الإماراتي مرآه للتوجه السعودي.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا ان يكون له ردّ فعل”.

وتابع: ” معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، والحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيا”.

واستكمل سلسلة تغريداته : ” وكما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته “.

وقال : ” ومن الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة إستراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها “.

واختتم حديثه قائلًا: ” وسرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله أن موقف الإمارات في اليمن نبيل و سيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها”.